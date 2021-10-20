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Собянин рассказал о переходе Москвы на зеленую энергетику

09:35
  • среда
  • 20 октября 2021

Мэр выступил против переход на зеленую энергетику за счет доходов и благополучия людей

Сергей Собянин рассказал о применении энергоэффективных технологий в столице. Новая запись появилась на персональном сайте мэра Москвы.

"Я категорически против того, чтобы переход на зеленую энергетику осуществлялся за счет доходов и благополучия людей. За последние 10 лет мы на 37% снизили энергоемкость ВРП Москвы. И сделали это, не повышая нагрузку на граждан. Без громких слов, заявлений, обещаний. Это и есть реальный прорыв", - заявил Собянин.

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