В Нью-Йорке закрылось генконсульство Белоруссии

Произошло это по требованию американской стороны

В соответствии с подписанным премьер-министром Романом Головченко постановлением Совета министров Белоруссии в Нью-Йорке закрылось Генеральное консульство республики.

"Закрыть до 20 октября 2021 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)", - говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе.

Ранее Генконсульство сообщило, что прекращает работу по требованию американской стороны. Граждане Белоруссии смогут обращаться в посольство республики в США.

Белорусская сторона отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Белоруссии.

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