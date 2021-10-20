"Спутник V" начнут выпускать в Марокко

Документы подписаны с одной из основных марокканских производственных лабораторий

Представители России и лаборатории в Марокко подписали документы о сотрудничестве в сфере выпуска и распространения вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом в среду, 20 октября, рассказал торговый представитель России в африканском государстве Артем Цинамдзгвришвили.

В декабре 2020 года российская вакцина была зарегистрирована министерством здравоохранения Марокко для использования на территории страны. Как уточнил Цинамдзгвришвили, тогда в ходе переговоров между Российским фондом прямых инвестиций и марокканскими государственными органами не удалось достичь согласия по некоторым вопросам.

Однако в силу высокой эффективности "Спутника V" марокканская сторона в лице частных игроков сферы, проявляет высокую заинтересованность в импорте и дальнейшей локализации препарата, подчеркнул российский дипломат. К настоящему времени определен партнер и подписаны документы о сотрудничестве с одной из основных марокканских производственных лабораторий, обладающей широким присутствием в других африканских странах.

Цинамдзгвришвили отметил, что локализация российской вакцины в Марокко позволит получить доступ к рынкам сбыта стран субсахарской Африки. Торгпред выразил уверенность в том, что позитивные новости о дальнейшем развитии взаимодействия не заставят себя ждать, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что необходимости модифицировать вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" в настоящее время нет, поскольку эффективность вакцины с использованием старого варианта штамма остается высокой.

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