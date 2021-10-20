Россиянин закопал свой автомобиль после смертельного ДТП

Так он хотел скрыть улики
Житель Челябинской области закопал свой автомобиль после того, как насмерть сбил пешехода.
ДТП произошло в ночь на 19 сентября на 31-м километре автодороги Челябинск – Троицк. 26-летний молодой человек за рулем Lada Priora сбил 51-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте, а водитель скрылся с места преступления.
Чтобы скрыть последствия аварии, виновник разобрал автомобиль на части и закопал их на одном из участков пустующего частного дома в родном поселке.
Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, вышли на след подозреваемого и откопали спрятанный автомобиль.
Полицейскими разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты", - сообщили в ГУМВД России по Челябинской области.
Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram