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Россиянин закопал свой автомобиль после смертельного ДТП

10:29
  • среда
  • 20 октября 2021

Так он хотел скрыть улики

Житель Челябинской области закопал свой автомобиль после того, как насмерть сбил пешехода.
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ДТП произошло в ночь на 19 сентября на 31-м километре автодороги Челябинск – Троицк. 26-летний молодой человек за рулем Lada Priora сбил 51-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте, а водитель скрылся с места преступления.

Чтобы скрыть последствия аварии, виновник разобрал автомобиль на части и закопал их на одном из участков пустующего частного дома в родном поселке.

Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, вышли на след подозреваемого и откопали спрятанный автомобиль.

Полицейскими разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты", - сообщили в ГУМВД России по Челябинской области.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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