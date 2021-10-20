Названы самые дефицитные специальности в России

Благодаря конкуренции за персонал растут зарплаты

Спрос на поваров, кондитеров и пекарей в России в сравнении с 2020 годом вырос более чем в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Зарплата.ру".

Аналитики отмечают, что в 2021 году рестораны, розничная торговля и сфера услуг столкнулись со значительным дефицитом кадров. За первые девять месяцев текущего года прирост количества вакансий на "Зарплате.ру" в этих сферах относительно аналогичного периода в прошлом году составил 73%. При этом количество соискателей уменьшилось в 2,5 раза.

Особенно острую нехватку кадров ощутил ресторанный бизнес. В период локдауна наем сотрудников был остановлен, часть компаний сократила персонал, а с конца лета 2020 года спрос на представителей данной отрасли начал расти. Приэтом часть персонала сменила сферу деятельности и перешла в ритейл и сферу доставки.

Поскольку на новой работе многие сотрудники отмечают более привлекательные для себя условия, возвращаться на прежние места в общепите они не спешат. В итоге ресторанный бизнес испытывает дефицит кадров.

Количество размещенных вакансий поваров за девять месяцев 2021 года более чем в три раза превышает результат за аналогичный период 2020 года. Спрос на пекарей увеличился почти в два раза, на ресторанных курьеров — на 25%, также востребованы бармены.

Благодаря обострению конкуренции за персонал средняя зарплата в ресторанном бизнесе в годовом выражении выросла на 23%. У поваров рост доходит почти до 50%, сообщает РИА Новости.

В сентябре стало известно, что работодателям в России меньше всего нужны представители спортивных и художественных профессий. При этом наиболее востребованы технические специалисты, выпускники социально-экономических и строительных факультетов.

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