Финансист предложила способ увеличить пенсию за счет отказа от вредной привычки

Это также поможет сберечь здоровье

Отказ от табачных изделий поможет не только сохранить здоровье, но и приумножить свою будущую пенсию. Об этом в среду, 20 октября, рассказала финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

Эксперт подсчитала, что если человек ежедневно покупает пачку сигарет по 150 рублей, в месяц его расходы на пагубную привычку превысят четыре тысячи рублей. Никитина предложила откладывать эти деньги на срочный банковский депозит.

За пятнадцать лет с учетом дохода примерно в 5% годовых накопится около миллиона рублей. С этих средств потом можно будет получать пассивный доход в размере четырех тысяч рублей в месяц. Таким образом, человек накопит на прибавку к пенсии, например, на пожизненную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Никитина подчеркнула, что такой финансовый толчок может стать дополнительной мотивацией для людей, решивших отказаться от вредной привычки. Чем раньше это произойдет, тем больше удастся заработать, рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

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