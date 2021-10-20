ВЦИОМ: у более половины россиян есть загородный дом

26% респондентов стали проводить на загородных участках больше времени

Как свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, у более чем половины российских жителей есть участок за городом.

"Более чем у половины опрошенных россиян или членов их семей есть земельный участок, в том числе загородный дом, коттедж или дача (57%)", - сказано в исследовании.

26% респондентов отметили, что стали проводить на загородных участках больше времени с 2020 года. 11% - меньше.

"В период пандемии больший интерес к проведению времени на участках, в загородных домах среди тех, в чьей семье есть такая недвижимость, стали проявлять респонденты в возрасте от 35 лет и старше, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга", - уточнили аналитики.

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