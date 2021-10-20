Россиянам разъяснили причину увеличения налога на недвижимость

Это связано с применением понижающих коэффициентов

Ряд россиян, в собственности которых находится недвижимое имущество, столкнулись с увеличением размера налогового платежа в уведомлении за 2020 год. В Федеральной налоговой службе разъяснили, по какой причине это произошло.

В ведомстве отметили, что ставка налога на недвижимость в 2020 году относительно предшествовавшего года не изменилась. Не менялась также налоговая база.

Увеличение суммы налогового платежа произошла в связи с применением при расчетах понижающих коэффициентов. Все российские регионы постепенно переходят на расчет имущественных налогов по кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Чтобы это не привело к резкому повышению налоговой нагрузки на граждан, было решено проводить переход постепенно, применяя в течение нескольких лет специальные понижающие коэффициенты. При этом увеличение налоговой нагрузки на граждан не превышает 10% в год.

Коэффициенты действуют в течение трех первых лет после перехода региона на кадастровую стоимость для расчета налога. В разных субъектах Федерации ставки имущественных налогов, сроки перехода на кадастровый расчет и действующие льготы могут отличаться, поскольку эти налоги являются региональными.

В ряде случаев налоговый платеж может оказаться ниже, чем ожидал налогоплательщик. В ФНС отметили, что, скорее всего, в таких случаях налоговики зачли излишне уплаченные ранее суммы.

За разъяснениями по каждому конкретному случаю рекомендуется обратиться в региональные налоговые органы или в контакт-центр ФНС, говорится на официальном сайте ведомства.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее рассказал, что изменения, касающиеся налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в ближайшие три года не запланированы.

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