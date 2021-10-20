Красные зоны переполнены: ситуация с ковидом в России ухудшается

Правительство просит президента объявить нерабочую неделю

Заболевших коронавирусом все больше. Ситуацию с распространением инфекции Владимир Путин сегодня обсудит с кабмином. Обратиться к президенту с инициативой ввести новые ограничения накануне предложили в правительстве. Во многих регионах "красные зоны" в больницах уже переполнены.

Наталью Васильевну сначала беспокоило недомогание. Сделала ПЦР-тест. Оказался положительный. Четыре дня лечилась дома. Стало только хуже. И вот уже почти месяц, пенсионерка в "красной зоне", в клинике Склифосовского.

Клиника работает на полную мощность. Больше всего - пожилых. Конечно, не привитых. Как результат – 80% из категории 60+ находятся на аппаратах ИВЛ.

В тяжелом состоянии в клинику поступает едва ли не каждый второй. У многих ковид вызывает осложнения. Поражает не только легкие, но и сердечно-сосудистую систему и провоцирует активное тромбообразование. Поэтому, говорят врачи, львиная доля смертей сегодня, а это 86 процентов, приходится на пожилых.

"Заболеваемость растет в связи с массовым скоплением людей, которые вернулись из отпусков, вернулись с дач, начались учебные занятия. Заболевание никуда не делось, оно наоборот прогрессирует. Выход, конечно, из этой ситуации - массовая вакцинация, создание коллективного иммунитета", - говорит заведующий реанимационным отделением Сергей Кузнецов.

Ежесуточно оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновляет статистику. И каждый день динамика все тревожнее. Количество вновь заболевших в России приближается к 35 тысячам. Ковид не щадит ни взрослых, ни детей. Даже у младенцев регистрируют тяжелые формы. В этой крайне опасной ситуации, говорят врачи, жизненно важно организовать раннюю диагностику. В Москве все больше жителей предпочитают экспресс тестирование. Это проще и быстрее, чем ждать своей очереди на ПЦР в поликлиниках.

Стремительный рост заболеваемости в Санкт-Петербурге. 172 класса в 64-х школах уже на карантине. Городские администрации переводят сотрудников на "удаленку". Но главная защита от новой волны ковида - обязательная вакцинация. Продавцов, учителей, таксистов, поваров и официантов.

"Я работают в сфере фитнеса и контактирую напрямую с людьми, мы все живем в большом городе, очень часто друг с другом контактируем, поэтому я думаю, что надо сделать прививку", - говорит Иван Самоделкин.

Власти рекомендуют всем регионам перевести на дистанционный формат 30% сотрудников. И всех работников старше 60 лет. За исключением вакцинированных и переболевших. Пенсионерам, страдающим хроническими заболеваниями, настоятельно советуют остаться на самоизоляции. Ситуация с коронавирусом в России осложнилась настолько, что все дни, с 30 октября и до 7 ноября, в стране правительство намерено объявить нерабочими.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram