Москва жестко отреагировала на задержание Киевом представителя ЛНР

Андрей Косяк имеет российское гражданство

Москва потребовала от Киева сообщить о местонахождении гражданина нашей страны Андрея Косяка. Он является представителем самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе. Неделю назад его задержали украинские силовики на линии соприкосновения. Обвинили в разведке. В нашем МИД такие действия назвали провокацией.

Уже неделю представитель ЛНР в совместном центре по контролю и координации Андрей Косяк находится в СБУ. Причем, обвиняя других, украинские власти сами постоянно нарушают правовые нормы, в том числе международные. После задержания, а фактически похищения сотрудника СЦКК, Киев заявил, что Косяк является гражданином России. Однако официально российской стороне, как того требуют двухсторонние соглашения, об этом не сообщили. В нашем МИД случившееся расценивают как спланированную провокацию.

"Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией. На этом фоне заявления киевских представителей о приверженности мирному процессу и призывы к выполнению международных обязательств другими странами звучат лживо и лицемерно. Тот, кто не выполняет своих обязательств, утрачивает моральное право требовать их исполнения от других", - заявила Мария Захарова.

Накануне Москва потребовала незамедлительно обеспечить доступ наших дипломатов к гражданину России. По Консульской конвенции это должно было быть сделано не позднее чем через три дня после задержания. Разведгруппа ВСУ захватила Андрея Косяка утром 13 октября в зоне разведения сил и средств у населенного пункта Золотое. Как водится, украинские диверсанты с задержанным не церемонились. Завязали глаза и поставили на колени, а затем посадили в яму. При этом сообщили, что он якобы "под прикрытием работ по разминированию, вел разведку позиций украинских военных". Привычно умолчав при этом, что при нем не было оружия, зато экипировка и знаки отличия четко указывали на его принадлежность к СЦКК.

"Я являюсь военнослужащим совместного центра координации и контроля. Меня задержали трое военнослужащих ВСУ. При мне были каска с символикой СЦКК, бронежилет с символикой СЦКК, нарукавник", - заявил Косяк.

В ЛНР особо подчеркнули: работа СЦКК в этой районе Добнасса была согласована с Киевом, и Украиной были предоставлены гарантии безопасности.

"Это даже не провокация. Это военное преступление. Военное преступление, которое осознанно было сделано и они воочию показали, как они собираются с людьми, живущими здесь на Донбассе, что с ними будет. Представители миссии ОБСЕ зеркально присутствуют. Как со стороны Луганской народной республики, так и со стороны Украины, они там тоже находились. Это сделано было специально", - заявил официальный представитель Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Почти сразу после захвата украинскими военными Андрея Косяка возле офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке собрался митинг. Люди требовали освобождения сотрудника СЦКК. Затем акция была объявлена бессрочной, возле здания разбили палаточный лагерь. Принципиальной оценки случившегося со стороны ОБСЕ ожидают и в российской МИД.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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