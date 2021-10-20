ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала свою вину

11:37
  • среда
  • 20 октября 2021

Женщине назначили психиатрическую экспертизу

Женщина, задержанная по подозрению в убийстве ребенка в Вологде, признала свою вину во вменяемом ей преступлении. Об этом в среду, 20 октября, рассказали в управлении Следственного комитета России по Вологодской области.
Еще два уголовных дела возбудили в Дагестане после убийства школьника

В ходе допроса женщина заявила, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений. Поскольку у следствия возникли сомнения во вменяемости задержанной, в отношении нее назначена судебная психиатрическая экспертиза.

Следствие намерено в ближайшее время предъявить подозреваемой обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего), по которой ей грозит лишение свободы на срок до двадцати лет либо пожизненно, сообщается на официальном сайте управления Следкома по Вологодской области.

16 октября девятилетняя девочка ушла из дома и пропала. По данным следствия, 40-летняя женщина встретила ребенка на улице, привела в свою квартиру и убила. Нападавшую позднее нашли в Карелии. Возбуждены уголовные дела.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Следственный комитет России
Следственный комитет России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.