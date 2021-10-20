Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала свою вину

Женщине назначили психиатрическую экспертизу

Женщина, задержанная по подозрению в убийстве ребенка в Вологде, признала свою вину во вменяемом ей преступлении. Об этом в среду, 20 октября, рассказали в управлении Следственного комитета России по Вологодской области.

В ходе допроса женщина заявила, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений. Поскольку у следствия возникли сомнения во вменяемости задержанной, в отношении нее назначена судебная психиатрическая экспертиза.

Следствие намерено в ближайшее время предъявить подозреваемой обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего), по которой ей грозит лишение свободы на срок до двадцати лет либо пожизненно, сообщается на официальном сайте управления Следкома по Вологодской области.

16 октября девятилетняя девочка ушла из дома и пропала. По данным следствия, 40-летняя женщина встретила ребенка на улице, привела в свою квартиру и убила. Нападавшую позднее нашли в Карелии. Возбуждены уголовные дела.

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