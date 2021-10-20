Дудь не явился на заседание по делу о пропаганде наркотиков

Будут оглашены результаты психолого-лингвистической экспертизы

Обвиняемый в пропаганде наркотиков в двух своих интервью блогер Юрий Дудь не явился на судебное заседание по административному делу.

"Начинается заседание в отношении Дудя Юрия. Подсудимый не явился", - приводит заявление пресс-секретаря Зюзинского суда Москвы Марии Ерохиной ТАСС.

Ожидается, что в суде будут оглашены результаты исследования психолого-лингвистической экспертизы.

Дело заведено по административной статье о пропаганде наркотических средств с использованием интернета. Дудю грозит штраф до 1,5 миллиона рублей. На проверке настаивала "Лига безопасного интернета". Пропаганду наркотиков заподозрили в двух интервью Дудя: с Ивангаем и Моргенштерном.

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