Зрители ТВЦ продолжают сбор средств на лечение Ники Поповой

Девочка родилась со множественными пороками сердца

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение трехлетней Ники Поповой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать треть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог девочке. Но нужно ещё более двух миллионов рублей. Ника родилась со множественными пороками сердца. И уже в первые дни жизни перенесла серьезную операцию. Сейчас девочке 3 года, и она совсем не набирает вес. Это значит, что необходимо установить специальный биологический протез легочного клапана - он будет расширяться и расти вместе с ребёнком. Но родители сами собрать деньги на лечение не в силах.



Мы продолжаем помогать Нике все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ники Поповой, программа 1286

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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