Поклонская опубликовала первое фото в дипломатическом мундире

Экс-депутат стала послом в Кабо-Верде

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклоская опубликовала первое фото в дипломатическом мундире.

Дипломат разместила снимок на странице в Instagram. Подписчики написали, что Поклонской очень идет форма и пожелали успехов на новом месте работы.

13 октября президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма призналась, что российский лидер исполнил ее мечту о дипломатической работе.

Кабо-Верде - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Это бывшая колония Португалии, население - 560 тысяч человек.

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