Поклонская опубликовала первое фото в дипломатическом мундире

Экс-депутат стала послом в Кабо-Верде
Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклоская опубликовала первое фото в дипломатическом мундире.
Дипломат разместила снимок на странице в Instagram. Подписчики написали, что Поклонской очень идет форма и пожелали успехов на новом месте работы.
13 октября президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма призналась, что российский лидер исполнил ее мечту о дипломатической работе.
Кабо-Верде - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Это бывшая колония Португалии, население - 560 тысяч человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram