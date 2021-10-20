Опоздания и частые болезни: за что увольняют россиян

Аналитики опросили представителей компаний
Сервис "Работа.ру" и "СберСтрахование" провели совместный опрос представителей компаний из всех российских регионов, чтобы выяснить, по каким причинам чаще всего увольняют в России. Результатами исследования делится РБК.
Проступок назвали главной причиной увольнения 45% респондентов. 36% указали на плохие отношения с коллегами. 32% выделили частые опоздания и болезни.
За недостаточную сосредоточенность готовы уволить 29% начальников, за недоступность в рабочее время - 27%.
Еще 6% отметили в качестве причины отказ работника трудиться сверхурочно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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