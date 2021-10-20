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Лавров встретился с талибами в Москве

11:30
  • среда
  • 20 октября 2021

Переговоры проходят за закрытыми дверями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения "Талибан" (организация запрещена в России – прим. ред.).
Делегация талибов выехала в Россию на встречу по Афганистану

Встреча началась в эти минуты в "Президент-отеле" в Москве, передает ТАСС. Переговоры проходят в присутствии только заинтересованных и должностных лиц, без посторонней публики.

В столице 20 октября запланирована встреча "московского формата" по урегулированию ситуации в Афганистане. Представители талибов намерены обсудить налаживание экономических и дипломатических отношений с некоторыми странами.

Накануне Лавров заявил, что Россия пока не рассматривает вопрос официального признания движения "Талибан".

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