Лавров встретился с талибами в Москве

Переговоры проходят за закрытыми дверями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения "Талибан" (организация запрещена в России – прим. ред.).

Встреча началась в эти минуты в "Президент-отеле" в Москве, передает ТАСС. Переговоры проходят в присутствии только заинтересованных и должностных лиц, без посторонней публики.

В столице 20 октября запланирована встреча "московского формата" по урегулированию ситуации в Афганистане. Представители талибов намерены обсудить налаживание экономических и дипломатических отношений с некоторыми странами.

Накануне Лавров заявил, что Россия пока не рассматривает вопрос официального признания движения "Талибан".

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