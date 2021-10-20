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В России за сутки коронавирусом заболели 34073 человека

11:34
  • среда
  • 20 октября 2021

Вылечился 25231 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 34073 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1028 человек, выздоровел 25231 заболевший.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 5847. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3274 человека, в Московской области - 2590.

За весь период пандемии в стране выявлено 8094825 случаев инфекции. Умерли 226353 пациента. Выздоровели 7065712 человек.

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