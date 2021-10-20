Собянин: Страдающие болезнями сердца москвичи смогут получать бесплатные лекарства 2 года

Программа была принята в октябре 2019 года

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении с одного года до двух лет срока обеспечения бесплатными лекарствами перенесших инсульт или острый инфаркт миокарда граждан. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) или инфаркт миокарда, которым были выполнены шунтирование, стентирование (ангиопластика) или радиочастотная абляция. Основной риск в этой группе - повторный инсульт или инфаркт. Чтобы его предотвратить или хотя бы отсрочить, пациенты получают бесплатные дезагрегантные препараты, препятствующие образованию тромбов", - уточнили в пресс-службе.

Программа обеспечения бесплатными лекарствами страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями граждан была принята в октябре 2019 года. Назначаются медикаменты исключительно по медицинским показаниям.

В 2021 году в бесплатные лекарства получили свыше 130 тысяч москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и не имеющих инвалидности.

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