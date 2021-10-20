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Российского чемпиона Олимпийских игр дисквалифицировали за допинг

11:58
  • среда
  • 20 октября 2021

Дмитрий Мусэрский не сможет участвовать в соревнованиях до 4 января 2022 года

Российский волейболист, чемпион Олимпийских игр 2012 года, чемпион Европы, обладатель Кубка мира и дважды победитель Мировой лиги Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен не сможет участвовать в соревнованиях до 4 января 2022 года.
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Мусэрский рассказал, что положительный результат дала допинг-проба, взятая Российским антидопинговым агентством в конце чемпионата России 2013 года. Однако тогда это скрыли и от волейболиста, и от WADA, подчеркнул спортсмен.

Мусэрский выразил недоумение в связи с сокрытием результатов допинг-теста, поскольку в то время максимальная дисквалификация составила бы всего три месяца. Спортсмен назвал нечестным тот факт, что в 2021 году он должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат скрыли.

Возмущение волейболиста вызвало и то, что у него не было возможности доказать свою невиновность. Не учитывался результат допинг-пробы, взятой через две недели после положительной, в Мировой лиге-2013. Она чистая, как и все пробы, которые брали по ходу карьеры, подчеркнул Мусэрский.

При этом оспаривать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде Мусэрский не собирается по совету юристов, иначе он рискует отстранением на более длительный срок, сообщает РИА Новости.

В сентябре олимпийского чемпиона по вольной борьбе Биляла Махова дисквалифицировали на четыре года за допинг — в его анализах был обнаружен гормон роста.

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