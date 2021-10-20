Голодающему Саакашвили выделили целый этаж тбилисской клиники

Политику требуется госпитализация

Клиника "Вивамед" в Тбилиси готовит отдельный этаж для экс-президента Михаила Саакашвили, который голодает в тюрьме уже 20 дней.

Консилиум врачей осмотрел заключенного и пришел к выводу, что политика необходимо отправить на профилактическую госпитализацию. Ожидается, что Саакашвили транспортируют в клинику из тюрьмы в среду, 20 октября.

"По имеющейся информации, пустует пятый этаж здания, где Саакашвили будет помещен в изолированную палату под присмотром конвойной службы. На местах действуют беспрецедентные меры безопасности", - цитирует РИА Новости местные СМИ.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы. Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави.

4 октября Саакашвили объявил голодовку, которую намерен держать до тех пор, пока он и задержанные из-за него люди не выйдут из тюрьмы. За свободу Саакашвили обещал бороться президент Украины Владимир Зеленский, так как экс-президент – подданный его страны.

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