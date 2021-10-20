Еще 4157 пациентов с COVID-19 поправились в Москве

Скончались за сутки 76 пациентов

За сутки в Москве от коронавируса вылечились 4157 человек, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице поправился уже 1 544 301 пациент с COVID-19.

"В Москве выявлено 5847 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1 529 человек, скончались 76 пациентов. На ИВЛ находятся 649 человек", - сказано в сообщении.

Победа над пандемией - это вакцинация, напомнили в оперштабе. Прививку можно сделать в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробную информацию о вакцинации можно найти здесь.

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