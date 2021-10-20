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Ракова: на домашний режим в Москве перейдут 2,5 млн человек

12:20
  • среда
  • 20 октября 2021

Решение о домашнем режиме принято из-за ситуации с коронавирусной инфекцией

На домашний режим в Москве перейдут около 2,5 млн горожан. Об этом в среду, 20 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Как уточнила заммэра, в Москве проживают около 3 млн пенсионеров. 135 тысяч из них переболели коронавирусом за последние полгода, 1 млн полностью прошли вакцинацию. Таким образом, на домашний режим перейдут почти 1,9 млн пожилых москвичей.

Кроме того, домашний режим затронет около 600 тысяч человек с хроническими заболеваниями в возрасте до 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных.

Москвичи, соблюдающие домашний режим, могут выйти в ближайший магазин или аптеку. При необходимости есть возможность оставить заявку оператору горячей линии для получения помощи от социальных работников.

Ракова отметила, что в прошлые периоды горячая линия обработала свыше 1,8 млн заявок, соцработники оказали людям более 700 тысяч социальных услуг, сообщает ТАСС.

19 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди москвичей старшего поколения вызывает особую тревогу. В связи с этим с 25 октября 2021-го до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет, а также жители столицы, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.

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