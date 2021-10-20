Неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса в Лондоне

Один из пострадавших - в критическом состоянии

Неизвестный мужчина совершил нападение с ножом в автобусе на востоке Лондона в ночь со вторника на среду, пишет газета Daily Express.

Пострадали три человека. 34-летний мужчина находится в критическом состоянии, двое других мужчин (34 и 22 года) получили менее тяжелые ранения, их жизни вне опасности.

Нападавшего задержали на месте преступления. Его мотивы устанавливаются.

После инцидента власти закрыли соседнюю станцию метро "Майл-Энд".

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