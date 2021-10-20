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Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Южном Бутово

12:38
  • среда
  • 20 октября 2021

Двое пассажиров в тяжелом состоянии

Три человека пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Южном Бутово.

Авария произошла возле дома №21 на улице 2-я Мелитопольская. По предварительным данным, автобус столкнулся с легковым автомобилем и врезался в столб.

Двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, получили множественные переломы и находятся в тяжелом состоянии, сообщил источник агентства "Москва". Третьему оказали помощь на месте.

На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего. В результате ДТП повреждены линии электропередачи.

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