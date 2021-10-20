Опрос показал отношение россиян к введению нерабочих дней

Решение будет принято на совещании президента с правительством 20 октября

Свыше половины (56%) россиян, принявших участие в исследовании портала SuperJob, поддерживают идею объявления периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы.

При этом 30% опрошенных россиян не поддержали введение длинных ноябрьских выходных, 14% затруднились с ответом.

Больше всего сторонников этой инициативы среди населения городов-миллионников в Краснодаре (63%), Омске (62%) и Волгограде (60%). Менее всего введение нерабочих дней поддерживают в Екатеринбурге (44%), Уфе и Челябинске (по 43%).

Женщины чаще поддерживают введение нерабочих дней с сохранением зарплаты, чем мужчины (60% и 51% соответственно). Россияне до 34 лет настроены к этой инициативе благосклоннее тех, кто старше 45 лет (66% и 52%), сообщает РИА Новости.

В свете ухудшения эпидситуации по COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Ряду регионов вице-премьер рекомендовала предусмотреть введение режима нерабочих дней с 23 октября.

Решение будет принято на совещании президента с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией, которое запланировано на 20 октября.

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