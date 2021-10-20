СК описал типичного преступника

Он стал более образованным

Заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов рассказал, как за последние годы изменился портрет типичного преступника.

По словам собеседника РИА "Новости", растет количество преступлений, совершенных с помощью IT.

"Это не бестолковые преступники с начальным уровнем образования: часто это великолепные программисты, технари. В этом плане преступники изменились: стали более образованными", - отметил Сазонов.

Он добавил, что маньяки стали активнее использовать интернет - именно там они зачастую ищут жертв в социальных сетях.

"Совершают половые преступления, развращают молодое поколение через переписки, игры", - уточнил замглавы управления.

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