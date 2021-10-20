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СК описал типичного преступника

12:53
  • среда
  • 20 октября 2021

Он стал более образованным

Заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов рассказал, как за последние годы изменился портрет типичного преступника.
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По словам собеседника РИА "Новости", растет количество преступлений, совершенных с помощью IT.

"Это не бестолковые преступники с начальным уровнем образования: часто это великолепные программисты, технари. В этом плане преступники изменились: стали более образованными", - отметил Сазонов.

Он добавил, что маньяки стали активнее использовать интернет - именно там они зачастую ищут жертв в социальных сетях.

"Совершают половые преступления, развращают молодое поколение через переписки, игры", - уточнил замглавы управления.

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