Глава ЦИК анонсировала внедрение программы против многократного голосования

"Антипровокатор" уже применяется в тестовом режиме и хорошо себя зарекомендовал

Программа для предотвращения многократного голосования может быть использована на региональных выборах в 2022 году. Об этом в среду, 20 октября, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что программа-"антипровокатор" уже применяется в тестовом режиме и хорошо себя зарекомендовала, предотвратив несколько попыток двойного голосования.

Применение программы на региональных выборах в 2022 году позволит отработать все необходимые аспекты к следующему единому дню голосования 2024 года, подчеркнула Памфилова.

Председатель Центризбиркома указала, что программа требует подготовки и обучения членов избирательных комиссий по работе с банком данных тех, кто голосует дистанционно или по месту пребывания. В связи с этим она призвала обратить внимание на процесс обучения.

Замглавы ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, попросил коллег в регионах сообщить об опыте использования этой программы, а также внести предложения по ее совершенствованию, сообщает РИА Новости.

Ранее Элла Памфилова рассказала об обращениях, поступивших в Центризбирком по поводу парламентских выборов, которые прошли в России с 17 по 19 сентября.

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