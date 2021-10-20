Дудю вынесли приговор за пропаганду наркотиков

Блогер не явился на заседание

Блогера Юрия Дудя признали виновным в пропаганде наркотических средств с использованием интернета. Решение по административному делу вынес Зюзинский суд Москвы, передает ТАСС. Сам Дудь на заседание не явился.

"Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что решение может быть обжаловано.

Дудю грозил штраф до 1,5 миллиона рублей. На проверке настаивала "Лига безопасного интернета". Факты пропаганды наркотиков были обнаружены в двух интервью Дудя: с Ивангаем и Моргенштерном.

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