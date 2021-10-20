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Кремль: Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам

13:10
  • среда
  • 20 октября 2021

Его реализацией займутся оперштаб и кабмин

Президент России Владимир Путин в скором времени примет новые антикоронавирусные меры.
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Правительство и оперштаб по борьбе с инфекцией займутся реализацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, как вы знаете, принимает рамочные, концептуальные решения", - сказал подчеркнул спикер Кремля (цитата по РИА Новости). 

В среду, 20 сентября, Путин проведет совещание с правительством, где обсудит ситуацию с коронавирусом и связанные с этим вопросы.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в ряде регионов с 23 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин предложение своего зама поддержал.

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