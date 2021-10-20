Песков оценил шансы на встречу Путина и Байдена до конца года

Обсуждаются различные варианты

В ходе брифинга с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена до конца года реальна - в том или ином формате.

"Мы, еще раз повторяю, что во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", - уточнил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд посетила Москву 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником главы государства Юрием Ушаковым.

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