Песков оценил шансы на встречу Путина и Байдена до конца года

Обсуждаются различные варианты
В ходе брифинга с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена до конца года реальна - в том или ином формате.
"Мы, еще раз повторяю, что во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", - уточнил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд посетила Москву 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником главы государства Юрием Ушаковым.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram