"Куда угодно уколемся": Лукашенко решил вакцинироваться от коронавируса

Президент Белоруссии пообещал сделать прививку, как только в стране выпустят свою вакцину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко изъявил готовность пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом белорусский лидер заявил в среду, 20 октября, в ходе встречи с работниками Минской областной клинической больницы.

Лукашенко напомнил, что президент России Владимир Путин прошел вакцинацию российским препаратом "Спутник V", американский лидер — вакциной Pfizer. Затем белорусский президент задал вопрос, чем делать прививку ему.

По словам Лукашенко, он договорился с министром здравоохранения Белоруссии Дмитрием Пиневичем, что "как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся". Президент республики заверил, что как только появится белорусская вакцина — он готов пройти вакцинацию.

Лукашенко также указал, что вакцинированных больных среди тяжелых пациентов с коронавирусом в больницах всего доли процента, сообщает агентство "Белта".

Сотни миллионов долларов заработает Белоруссия на экспорте своей вакцины от коронавируса, ранее заявил Александр Лукашенко. Препарат еще в стадии разработки, но белорусский лидер изъявил уверенность в том, что готов он будет скоро.

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