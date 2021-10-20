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Оперштаб Москвы разъяснил перевод на дистант во время отпуска или командировки

13:39
  • среда
  • 20 октября 2021

Работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников

Работодатели в Москве могут перевести сотрудников, находящихся в командировке или отпуске, на удаленный режим. Об этом в среду, 20 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, которая возглавляет городской оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Заммэра уточнила, что обязательный перевод на удаленную работу не менее 30% сотрудников является мерой, которая направлена на сокращение передвижений жителей по Москве.

В связи с этим лица, находящиеся в командировке или отпуске, могут быть включены в 30% сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы, сведения о которых подают компании и индивидуальные предприниматели.

Механизм перевода на удаленный режим за период пандемии уже отработан. Работодателям, как и раньше, нужно раз в неделю на портале mos.ru через личный кабинет предоставлять данные о сотрудниках. Специально для работодателей организована горячая линия, рассказала Ракова в интервью ТАСС.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что на домашний режим в Москве перейдут около 2,5 млн горожан: почти 1,9 млн пожилых москвичей и около 600 тысяч человек с хроническими заболеваниями в возрасте до 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных.

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