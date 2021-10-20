Умер исполнитель роли профессора Мориарти

Он восстанавливался после перенесенного коронавируса

В Самаре скончался исполнитель роли профессора Мориарти в советском фильме о Шерлоке Холмсе - Виктор Евграфов. Ему было 73 года.

По предварительным данным, у него оторвался тромб.

Похоронят Евграфова в Самаре на "Аллее актеров".

Как сообщили в киностудии "Самарафильм", актер восстанавливался после перенесенного коронавируса. За день до смерти он просил передать самарскому Союзу кинематографистов архивы. Студия приводит последний разговор с актером:

"-Выздоравливайте, Виктор Иванович!

-Да какой там! Всё, отлетаю я от вас. Отлетаю".

Виктор Евграфов родился в 1948 году в Самаре. Сыграл профессора Мориарти в нескольких фильмах о Шерлоке Холмсе.

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