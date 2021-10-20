"Ключ в Москве": В ФРГ нелегальную миграцию через Белоруссию связали с Россией

Поток беженцев поддерживается властями

Перевозка нелегальных мигрантов через территорию Белоруссии поддерживается на государственном уровне.

На это указывает тот факт, что Минск значительно расширил список стран, с которыми действует безвизовый режим, заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер. При этом ключ к решению проблемы миграции через Белоруссию лежит в Москве, уверен глава немецкой полиции.

"В правительстве ФРГ все убеждены в том, что ключ к решению проблемы лежит в Москве", - цитирует Зеехофера ТАСС.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов Минск использует сложившуюся ситуацию, чтобы влиять на европейские государства.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после решения Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. На увеличение количества мигрантов, следующих через Белоруссию, пожаловались Польша, Литва и Латвия.

Власти Польши приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.

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