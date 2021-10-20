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Москвичей предупредили об ухудшении погоды вечером в среду

13:43
  • среда
  • 20 октября 2021

Возможны сильный ветер и снег

Вечером в среду погода в московском регионе ухудшится, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Первый снег пошел в Москве

Так, в Москве во второй половине дня и ночью пойдет мокрый снег с дождем. Термометры покажут не выше 2-4 градусов. Возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.

При этом в четверг в столице резко потеплеет - до 12-14 градусов. Пройдут дожди.

Атмосферное давление упадет до 736 миллиметров ртутного столба.

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