Москвичей предупредили об ухудшении погоды вечером в среду

Возможны сильный ветер и снег
Вечером в среду погода в московском регионе ухудшится, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Так, в Москве во второй половине дня и ночью пойдет мокрый снег с дождем. Термометры покажут не выше 2-4 градусов. Возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.
При этом в четверг в столице резко потеплеет - до 12-14 градусов. Пройдут дожди.
Атмосферное давление упадет до 736 миллиметров ртутного столба.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram