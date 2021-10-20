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Совет Федерации одобрил исполнение бюджета 2020 года

14:48
  • среда
  • 20 октября 2021

Бюджет стал дефицитным

Об исполнении бюджета 2020 года говорили сегодня в Совете Федерации. Сенаторы одобрили закон с отчетом о доходах и расходах страны.

На заседании отметили, что правительство при поддержке парламента оперативно принимало меры, чтобы предотвратить ухудшение ситуации в экономике. Финансовую помощь оказывали наиболее незащищенным гражданам. Как отметил министр финансов Антон Силуанов, несмотря на сложности, связанные с пандемией и снижением цен на углеводороды, все обязательства были выполнены. Дополнительные средства направляли в регионы.

"Все обязательства субъектов России  исполнены. Все соцобязательства выполнены. Расходы на оплату труда за прошлый год  выросли на 14 процентов, а инвестиции на 11 процентов. Казалось бы, сложнейший год, пандемийный год, снижение доходной базы регионов, но обязательства ключевые перевыполняются по сравнению с докризисным периодом", - сообщил министр финансов Антон Силуанов.

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