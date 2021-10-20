Лебедь парализовал движение по мосту в Калининграде

Птица восприняла мост как реку, считают орнитологи

Необычный пешеход, который ещё и нарушил правила, появился на одном из мостов в Калининграде. По автомобильной эстакаде гулял лебедь. Пернатый шёл по проезжей части, не испугавшись при этом оживлённого движения.

На мосту быстро образовался затор. Приехал экипаж ГИБДД. Дорожные инспекторы, включив проблесковые маячки, ехали за лебедем, пока он не оказался в безопасности. За последние месяцы было уже несколько похожих случаев.

По мнению орнитологов, с высоты птицы воспринимают мост как реку и пытаются таким образом приводниться.

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