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Ученые опровергли связь между гипертонией и смертностью от COVID-19

14:29
  • среда
  • 20 октября 2021

Метаанализ не подтвердил наличие зависимости

Медики не выявили связь между гипертонической болезнью и смертностью от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 октября, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.
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Как уточнил специалист, был проведен большой метаанализ данных, по результатам которого не обнаружилась связь между гипертонией и смертностью от COVID-19.

При этом первоначальные данные, полученные в первой половине 2020 года, указывали, что наличие гипертонии примерно в 2,5 раза повышает риск тяжелого течения заболевания, госпитализации и смертности больных, цитирует Бойцова РИА Новости.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что опасное осложнение при коронавирусе, известное как синдром Кавасаки, чаще всего проявляется у детей в первый год жизни. Его последствия – аневризмы и расширение сосудов.

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