Путешествующую по Москве лису заметили в Зарядье

Приближаться к ней не стоит

Лису опять заметили в центре Москвы. Она уже успела отметиться на нескольких камерах видеонаблюдения в городе. На этот раз в парке "Зарядье". Она выбежала из кустов, ненадолго задержалась на деревянной тропинке и исчезла в неизвестном направлении. Искать юркое животное было бессмысленно.

Два дня назад её видели прямо у Кремля, на территории Храма Василия Блаженного. Сколько времени она провела на территории музея, неизвестно. До этого лису пытались отловить в Сретенском монастыре, уже при помощи спасателей, но безрезультатно.

Одно и то же это животное или в городе высадился "рыжий десант", не знает никто. В любом случае, какой бы милой ни казалась лисица, стоит помнить: она в первую очередь хищник, и лучше держаться от него подальше.

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