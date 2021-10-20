Володин призвал коллег из Бундестага признать ошибки

Речь о газовом кризисе в Европе

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал заявление сопредседателя представленной в Бундестаге партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналены Бербок, которая возложила на Россию частичную ответственность за ситуацию на газовом рынке Европы.

Как отметил спикер нижней палаты парламента, подобные заявления показывают неинформированность "Зеленых" либо нежелание понимать истинное положение дел.

Володин предложил коллегам из Бундестага правильно проанализировать шаги, предпринимаемые их правительством и бизнесом в сфере энергетики - в том числе эффективность принятых ранее решений по замещению углеводородного топлива.

"Необходимо называть вещи своими именами и признать ошибки, следствием которых стал возникший энергетический кризис", - написал спикер в Telegram.

По словам Володина, правильно предложить обсудить этот вопрос в рамках межпарламентского диалога. Россия, продолжил он, выполняет свои обязательства, наращивая объемы поставок газа - и даже может их увеличить.

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