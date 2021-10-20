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Володин призвал коллег из Бундестага признать ошибки

14:12
  • среда
  • 20 октября 2021

Речь о газовом кризисе в Европе

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал заявление сопредседателя представленной в Бундестаге партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналены Бербок, которая возложила на Россию частичную ответственность за ситуацию на газовом рынке Европы.
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Как отметил спикер нижней палаты парламента, подобные заявления показывают неинформированность "Зеленых" либо нежелание понимать истинное положение дел.

Володин предложил коллегам из Бундестага правильно проанализировать шаги, предпринимаемые их правительством и бизнесом в сфере энергетики - в том числе эффективность принятых ранее решений по замещению углеводородного топлива.

"Необходимо называть вещи своими именами и признать ошибки, следствием которых стал возникший энергетический кризис", - написал спикер в Telegram.

По словам Володина, правильно предложить обсудить этот вопрос в рамках межпарламентского диалога. Россия, продолжил он, выполняет свои обязательства, наращивая объемы поставок газа - и даже может их увеличить.

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