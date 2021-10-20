В России остался один регион, где не ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

В Ингушетии решили ограничиться разъяснениями

В России подавляющее большинство субъектов Федерации ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан. Единственным регионом, в котором эта мера еще не принята, является Республика Ингушетия.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в конце сентября заявил, что власти не планируют делать прививки от COVID-19 обязательными, поскольку "вряд ли кого-то сейчас насильно заставишь пройти вакцинацию". Он также отметил, что в регионе ограничатся разъяснениями и настойчивыми рекомендациями.

В Ингушетии также не вводили систему QR-кодов для посещения общественных заведений и публичных мероприятий, сообщает ТАСС.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее назвал регионы страны, в которых эпидемиологическая ситуация является особенно напряженной: Удмуртия, Пермский край, Оренбургская область, Башкирия, Ивановская и Тюменская области, Татарстан.

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