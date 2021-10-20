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Самолет с хоккеистами клуба "Амур" экстренно сел в Нижнекамске

14:27
  • среда
  • 20 октября 2021

Спортсмены летели на игру

Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Якутия", перевозивший хоккейную команду "Амур" (Хабаровск), экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок.

Спортсмены вылетели из аэропорта Бегишево в Нижнекамске (Татарстан) в Хабаровск. Спустя пять минут после взлета бортпроводники услышали звук проникающего в салон воздуха со стороны передней двери. Было решено вернуться обратно.

Камская транспортная прокуратура начала проверку, передает ТАСС. На борту находились 42 пассажира – 34 спортсмена и восемь членов экипажа. Никто не пострадал.

Команда вылетит в Хабаровск резервным бортом авиакомпании "Якутия". В четверг, 21 октрября, у "Амура" состоится игра с клубом "Адмирал" из Владивостока в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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