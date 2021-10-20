Шойгу рассказал об учениях "Щит Союза"

Они пройдут в 2023 году

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что совместные учения России и Белоруссии "Щит Союза" станут ключевым событием 2023 года.

"Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утвержден соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", - отметил глава Минобороны (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об авиационных событиях с воздушными судами и опасных факторах.

По словам Шойгу, уже спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия.

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