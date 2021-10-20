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Роспотребнадзор напомнил правила подготовки к вакцинации от коронавируса

15:20
  • среда
  • 20 октября 2021

Для граждан доступны четыре вакцины

В Российской Федерации проходит массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Для граждан доступны четыре вакцины, разработанные российскими учеными, напомнили в Роспотребнадзоре.
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Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19. Однако перед вакцинацией следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

В целом перед вакцинацией нет необходимости проходить дополнительные обследования или сдавать анализы. Важно, чтобы в день прививки было хорошее самочувствие.

Принимать антигистамины перед вакцинацией не следует, исключение составляют люди с аллергическим анамнезом. Конкретные консультации следует получить у лечащего врача. Также перед прививкой важно сообщить о наличии аллергии.

Допустимо принять успокоительное, поскольку на фоне тревоги или стресса может подняться давление.

После вакцинации не исключается гриппоподобный синдром – повышается температура, болит голова. В таких случаях допускается симптоматическая терапия (прием жаропонижающего или обезболивающего средства.

При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. Если после первой прививки человек заболел коронавирусом, вторую дозу препарата не вводят, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

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