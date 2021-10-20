Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19

В их числе - Москва и Московская область

Москва и Московская область входят в число субъектов Российской Федерации, лидирующих в стране по уровню коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 октября, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством по ситуации с COVID-19 Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом и другими вирусными инфекциями в стране демонстрирует тенденцию к усложнению.

Показатель заболеваемости коронавирусом в России за минувшую неделю вырос на 15% в сравнении с предшествовавшей семидневкой, рассказала вице-премьер, до 151,4 на 100 тысяч населения. При этом ежедневно болезнь уносит жизни более тысячи россиян.

Самой эффективной мерой против COVID-19 остается вакцинация. Лидерами по уровню коллективного иммунитета в России являются Москва и Подмосковье, Чечня, Тува, Чукотка. Аутсайдерами Голикова назвала Дагестан, Карачаево-Черкесию и Камчатку, сообщает РИА Новости.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее назвал регионы страны, в которых эпидемиологическая ситуация является особенно напряженной: Удмуртия, Пермский край, Оренбургская область, Башкирия, Ивановская и Тюменская области, Татарстан.

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