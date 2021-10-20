Голикова призвала россиян воздержаться от поездок по стране

Чтобы не ухудшать ситуацию с COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом по ситуации с коронавирусом обратилась к гражданам страны с призывом сейчас и в период предложенных правительством нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) воздержаться от поездок в другие регионы.

Подобные меры необходимы, объяснила заместитель председателя правительства, чтобы снизить нагрузку на региональные системы здравоохранения и замедлить распространение коронавирусной инфекции.

По словам Голиковой, превышение среднероссийских показателей заболеваемости ковидом сегодня фиксируется в 35 субъектах. Лидерами по достижению коллективного иммунитета от COVID-19 сегодня являются в том числе Москва, Подмосковье, Республика Тыва и Санкт-Петербург.

За минувшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос на 15% в сравнении с предшествовавшей семидневкой - о 151,4 на 100 тысяч населения.

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