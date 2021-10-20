Путину доложили о новых мерах подержки бизнеса

Ограничения из-за ковида ужесточаются

Президент России в среду проводит совещание с членами кабмина по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. Среди прочего, Владимир Путин поручил доложить ему о мерах поддержки бизнеса, связанных с новыми ограничениями.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, потери бизнеса в России от введения нерабочих дней оцениваются в 4 миллиарда рублей в сутки. В целом потери экономики могут составить до 60 миллиардов рублей.

Белоусов предложил в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого.

"Это потребует около 27 миллиардов рублей, охват составит порядка двух миллионов человек и, соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях", - приводит РИА Новости слова Белоусова.

Кроме того, правительство предложило возобновить льготную программу кредитования бизнеса под 3%.

Ранее в среду Владимир Путин поддержал введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

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