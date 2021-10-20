Путин призвал родственников заболевших тоже взять больничный

Президент поручил Минздраву контролировать выдачу больничных

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, обратился к гражданам государства с просьбой оформлять больничный, если в семье есть заболевшие.

В ходе совещания с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией глава государства попросил Министерство здравоохранения постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных листов родственникам россиян, заболевших COVID-19.

Путин подчеркнул, что важно сбить пик новой волны коронавируса и разорвать цепочки его распространения. При этом нельзя занижать данные по заболеваемости и приукрашивать картину. Если в регионе выявляют большое число людей с COVID-19, это не означает, что там плохо работают — напротив, это отражение эффективности работы, цитирует российского лидера РИА Новости.

В ходе совещания Владимир Путин поддержал предложение объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы.

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