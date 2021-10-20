ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал родственников заболевших тоже взять больничный

15:08
  • среда
  • 20 октября 2021

Президент поручил Минздраву контролировать выдачу больничных

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, обратился к гражданам государства с просьбой оформлять больничный, если в семье есть заболевшие.
Голикова призвала россиян воздержаться от поездок по стране

В ходе совещания с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией глава государства попросил Министерство здравоохранения постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных листов родственникам россиян, заболевших COVID-19.

Путин подчеркнул, что важно сбить пик новой волны коронавируса и разорвать цепочки его распространения. При этом нельзя занижать данные по заболеваемости и приукрашивать картину. Если в регионе выявляют большое число людей с COVID-19, это не означает, что там плохо работают — напротив, это отражение эффективности работы, цитирует российского лидера РИА Новости.

В ходе совещания Владимир Путин поддержал предложение объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.