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Голикова призвала регионы ужесточить контроль за соблюдением ограничений

15:21
  • среда
  • 20 октября 2021

Необходимо усилить меры дезинфекции на транспорте

Контроль за соблюдением введенных из-за коронавируса ограничений в российских регионах необходимо усилить. С таким призывом обратилась к региональным властям вице-премьер Татьяна Голикова.
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"Регионам необходимо усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий в соответствии с установленным законодательством", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер напомнила о необходимости контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Также Голикова отметила, что под запретом любые зрелищно-развлекательные мероприятия.

Меры дезинфекции на всех видах общественного транспорта также необходимо усилить. Голикова обратилась к компаниям-перевозчикам и властям регионов с просьбой обеспечить соответствующий контроль, передает "Интерфакс".

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