На всей территории России начался отопительный сезон

Об этом глава Минстроя доложил президенту

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил на совещании президента с членами правительства, что на всей территории страны стартовал отопительный сезон.

"На данный момент отопительный сезон начался на территории всей страны. Есть ряд муниципальных образований Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, где сохраняется достаточно теплый погодный режим, и здесь пока идут процедуры завершения подготовки к отопительному сезону", - приводит слова главы Минстроя ТАСС.

В середине сентября заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что отопление включено почти в 100% жилых домов и социальных учреждений столицы.

По его словам, в городе провели масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону. Тепловые сети должным образом отлажены, ненадежные участки отремонтированы, гидравлические испытания проведены согласно плану.

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